Orietta Berti sui Maneskin e Achille Lauro | “Mi sento vicina a loro”

(Di martedì 31 maggio 2022) È un pensiero affettuoso, quello disui, ma ce n’è anche per Fedez e Hell Raton. L’usignolo di Cavriago sta per spegnere 79 candeline, un genetliaco che arriva anche con l’imminente onorificenza che riceverà giovedì 2 giugno quando verrà nominata Commendatrice. “Commendatore o Commendatrice?”, le chiedono dal Corriere Della Sera durante un’intervista.ride e risponde: “Chiederà al Prefetto qual è la versione più corretta”. Oggi la cantante ha ritrovato nuova forza, sia dopo l’esperienza sanremese con Quando Ti Sei Innamorato che dopo l’esplosione del singolo Mille che ha accompagnato tutta l’estate 2021. Quando si parla diè il caso di dire: “79 anni e non sentirli”, perché la ...

Le dichiarazioni diCome riporta il Corriere della Sera , la cantante parla del futuro della musica: ' Oggi i miei amici nella musica sono i giovani come Fedez, Rovazzi e i Maneskin . ...... leader di mercato nel segmento delle farine speciali " torna on air con lo spot di successo, dedicato alla Farina Milleusi con la testimonial, in occasione del programma "Quelle Brave ... Orietta Berti: «79 anni Non mi accorgo di averli. Dopo il suicidio di Tenco nessuno voleva vedermi» Gli studenti di Reggio Emilia li premieranno nella Festa del 2 giugno organizzata dalla Prefettura. Annunciato il secondo ospite del concerto del rocker a Campovolo ...In una lunga intervista, la cantante parla dei suoi 79 anni e della sua ricca carriera e anche del suo ultimo traguardo quello di Commendatore della Repubblica ...