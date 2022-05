Nasce il movimento civico ‘Cautano Più’: “Nette divisioni nella politica locale, c’è bisogno di un cambiamento” (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSi chiama “Cautano Più” ed è il nuovo movimento civico di Cautano che Nasce dall’idea di alcuni amici. Il nuovo movimento civico ha l’obiettivo di interpretare e fare propri i problemi reali di Cautano, attraverso un cambiamento radicale nel modo di intendere la politica. Un movimento che come dicono gli stessi componenti che lo stanno promuovendo Nasce dal basso e si propone di sottrarre la politica ai “soliti professionisti” attraverso un percorso comune, riportando i cittadini a partecipare attivamente. La costituzione ufficiale del nuovo movimento avverrà nelle prossime settimane, ma già da diversi mesi oramai un gruppo di amici sta lavorando in modo incessante per la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSi chiama “Cautano Più” ed è il nuovodi Cautano chedall’idea di alcuni amici. Il nuovoha l’obiettivo di interpretare e fare propri i problemi reali di Cautano, attraverso unradicale nel modo di intendere la. Unche come dicono gli stessi componenti che lo stanno promuovendodal basso e si propone di sottrarre laai “soliti professionisti” attraverso un percorso comune, riportando i cittadini a partecipare attivamente. La costituzione ufficiale del nuovoavverrà nelle prossime settimane, ma già da diversi mesi oramai un gruppo di amici sta lavorando in modo incessante per la ...

