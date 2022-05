Mouhiidine campione | trionfo agli Europei - Sport - quotidiano net

(Di martedì 31 maggio 2022) Abbesè il nuovod'Europa dei pesi massimi di pugilato. L'italiano ha vinto il titolo ad Erevan in Armenia, battendo nettamente per 5 a 0 lo spagnolo Enmanuel Reyes. Abbes, 23 anni ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ????? CAMPIONE D'EUROPA ????? Aziz Abbes Mouhiidine si prende il titolo continentale dei pesi massimi ?????? ??… - infoitsport : LIVE Boxe, finali Europei 2022 in DIRETTA: Aziz Abbes Mouhiidine è campione d'Europa!!! Alfred Commey è d'argento - infoitsport : Aziz Abbes Mouhiidine straripante campione d’Europa: il Muhammad Alì campano domina in Armenia - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: ????? CAMPIONE D'EUROPA ????? Aziz Abbes Mouhiidine si prende il titolo continentale dei pesi massimi ?????? ?? - DavidCalisti : RT @Eurosport_IT: ????? CAMPIONE D'EUROPA ????? Aziz Abbes Mouhiidine si prende il titolo continentale dei pesi massimi ?????? ?? -

Abbesè il nuovod'Europa dei pesi massimi di pugilato. L'italiano ha vinto il titolo ad Erevan in Armenia, battendo nettamente per 5 a 0 lo spagnolo Enmanuel Reyes. Abbes, 23 anni nato ...L'azzurro Aziz Abbesè il nuovod'Europa dei pesi massimi (92 kg) di pugilato dilettanti. L'italiano sul ring del Karen Demirchyan Sports & Concerts Complex di Yerevan in Armenia ha nettamente ...Abbes Mouhiidine è il nuovo campione d’Europa dei pesi massimi di pugilato. L’italiano ha vinto il titolo ad Erevan in Armenia, battendo nettamente per 5 a 0 lo spagnolo Enmanuel Reyes. Abbes, 23 anni ...Sono 12 gli azzurri che hanno preso parte agli Europei Elite 2022, conclusisi oggi a Yerevan (Armenia). L’Italia chiude questa kermesse con un risultato eccezionale visto che i suoi alfieri sono riusc ...