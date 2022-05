(Di martedì 31 maggio 2022) Verrà effettuata questa mattina, 31 maggio, l’autopsia sul corpo diFurgiero, il 61enne sottoposto a TSO e deceduto in circostanze poco chiare all’ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore. Dall’esame autoptico potrebbero emergere maggiori dettagli sulle cause della. Successivamente il corpo diverrà restituito ai familiari per consentire la celebrazione delle esequie, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Teleclubitalia.it

L'aggressione è avvenuta nella scuola media Marino Guarano di, a Napoli. A prestare i primi ...l'ambulanza che ha trasportato il bambino all'ospedale Santobono di Napoli in codice. Al ...Mentre nello stesso istituto scolastico di, due mesi fa, si sarebbe verificato un altro ...l'ambulanza che ha trasportato il bambino all'ospedale Santobono di Napoli in codice. Al vaglio ... Melito, giallo sulla morte di Antonio dopo TSO: oggi la verità dall’autopsia Non sono gravi le condizioni di salute del ragazzino di 13 anni accoltellato ieri alla schiena da un compagno di classe durante l'ultima ora di lezione in un'aula di terza media della scuola Marino Gu ...Un 13enne è stato ferito alla schiena con un'arma da taglio in una classe della scuola media Marino Guarano di Melito, a Napoli.