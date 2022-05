Mackenzie Rosman | la star è diventata mamma

(Di martedì 31 maggio 2022) La guestdel serial tv Settimo Cielo ,, (1996-2007) èin questi giorni. A 32 anni nasce il primo figlio dell’attrice., cosa fa oggi In Italia, quando nel 1998 sui canali Mediaset (Italia uno e Canale 5) arrivava il serial Settimo Cielo, il pubblico se ne appassionò subito, tanto da farlo divenire un cult. Lo spettatore adorava il personaggio interpretato dalla(Ruthie Camden) e stagione dopo stagione ha continuato a seguire una storia che gli è rimasta ancora dentro. Dopo un successo simile, com’è proseguita la carriera dell’attrice? Il suo ultimo lavoro è datato 2013 nel film tv Ghost Shark, un fattore che lascia presagire come l’interprete si sia dedicata ad altre passioni come ...

Ricordate la dolce bimbetta di Settimo Cielo, Ruthie Camden Nel corso della serie TV l’abbiamo vista diventare adolescente, ma oggi Mackenzie Rosman, questo il nome dell’interprete, è diventata mamma ...Era il 1998 quando per la prima volta sugli schermi italiani arrivava la serie cult Settimo Cielo. Lo show, andato in onda per 11 stagioni, ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, ...