L'ultima di Alberto De Rossi contro l'Inter di Chivu: vuole lasciare con lo Scudetto

Se esistesse un David di Donatello per il miglior attore non protagonista degli ultimi venti anni di calcio italiano, andrebbe probabilmente a lui. Alberto De Rossi il calcio italiano lo ha visto cadere, crescere da più prospettive: ha allenato i Pellegrini e i Florenzi, ha sfidato i Verratti e i Donnarumma. Da Alberto Aquilani (allenato nei pulcini classe 1984 al primo incarico in giallorosso) a Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski. C'è tanto di De Rossi nella Roma che ha vinto la Conference League e c'è tanto di De Rossi nell'Italia di Mancini. Ha vinto due Coppe Italia, una contro l'Entella di Nicolò Zaniolo, una persa contro la Fiorentina del suo ex allievo Aquilani. contro l'Inter di Cristian Chivu, in finale ...

