L’ex principessa del Qatar trovata morta, giallo a Marbella: ?lottava per la custodia delle tre bimbe (Di martedì 31 maggio 2022) giallo in Spagna: è stata trovata morta nella sua abitazione di Marbella Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar: lo riporta l’agenzia di stampa Efe, confermando anticipazioni del giornale francese Le Parisien. Secondo quanto reso noto, la donna, 46enne ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell’emiro Qatariota è stata trovata senza vita domenica scorsa. In attesa dell’autopsia, una delle ipotesi sulle cause del decesso è il consumo di qualche sostanza nociva. In seguito alla separazione dal marito, Gallanio, di doppia nazionalità polacca e statunitense, aveva intrapreso una lunga battaglia legale riguardante la custodia delle tre figlie minorenni: le denunce della donna sono state ... Leggi su blog.libero (Di martedì 31 maggio 2022)in Spagna: è statanella sua abitazione diKasia Gallanio, exdel: lo riporta l’agenzia di stampa Efe, confermando anticipazioni del giornale francese Le Parisien. Secondo quanto reso noto, la donna, 46enne ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell’emiroiota è statasenza vita domenica scorsa. In attesa dell’autopsia, unaipotesi sulle cause del decesso è il consumo di qualche sostanza nociva. In seguito alla separazione dal marito, Gallanio, di doppia nazionalità polacca e statunitense, aveva intrapreso una lunga battaglia legale riguardante latre figlie minorenni: le denunce della donna sono state ...

