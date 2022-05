Javier Zanetti | “Argentina grande squadra Messi? Migliore al mondo”

Leggi su sportface

(Di martedì 31 maggio 2022), ex difensore e capitano dell’, ha parlato della Nazionale sudamericana in vista dei Mondiali 2022 in Qatar. Questo il suo commento sullaguidata da Scaloni: “Il gruppo del Mondiale è difficile ed equilibrato, ma l’ha una. Sono tre rivali che possono creare pericoli, ma bisogna giocare una gara alla volta, senza guardare troppo avanti. Ho molta fiducia in chi sarà selezionato. Credo che la vittoria in Copa America abbia aiutato molto da punto di vista della gestione della pressione.? È il nostro miglior giocatore, ilale ha unavoglia di giocare il Mondiale da protagonista. Scaloni ha moltissimi meriti perché con il ...