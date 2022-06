Guerra Russia-Ucraina | Zelensky | “Non cediamo nulla” Wsj | “Crepe nell’Occidente” Papa | “Non si usi il grano come arma” Esercitazione nucleare russa

Leggi su ilsecoloxix

(Di martedì 31 maggio 2022) Biden: «Invieremo a Kiev missili hi-tech per difendersi, non per attacchi. Non incoraggiamo Kiev a colpire. Non cercheremo di rovesciare Putin». La battaglia per la conquista del Donbass si fa sempre più intensa: Severodonetsk per metà alle milizie filorusse. Gazprom sospende le forniture ad alcune società europee