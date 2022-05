Pubblicità

giulianopisapia : #CarloSmuraglia ha dedicato la vita ai valori della #Resistenza e della #Costituzione. Lo ha fatto da partigiano, d… - Gianpybas : RT @cozzolino62: Oggi l’Italia perde Carlo #Smuraglia. Partigiano, antifascista, Presidente onorario dell’@Anpinazionale, vicinissimo ai gi… - eurodeputatipd : RT @cozzolino62: Oggi l’Italia perde Carlo #Smuraglia. Partigiano, antifascista, Presidente onorario dell’@Anpinazionale, vicinissimo ai gi… - il_Conte78 : @VodkaAlNapalm @SkalRockblock Purtroppo, No. Nella nostra (decadente) società senza citare tali soggetti comportere… - cozzolino62 : Oggi l’Italia perde Carlo #Smuraglia. Partigiano, antifascista, Presidente onorario dell’@Anpinazionale, vicinissim… -

NewNotizie

Queste le parole scritte su Twitter da Rania, regina di Giordania nella giornata di ieri: 'Non c'è rimedio per questo genere di lutto, ma mentre la mia famiglia ed io piangiamo la sua, ...... nonché a tutti gli aventi diritto, una somma a indennizzo per lasubita. "La motivazione di questa transazione " hanno commentato gli avvocati Aldo Ruffino, Cinzia Pecoraro e Antonio ... Grave perdita per Rania di Giordania: proclamati 7 giorni di lutto Nazionale Embargo petrolio russo, ministro Esteri ucraino: a fine 2022 grave perdita export per Mosca ...La regina Rania di Giordania ha perso il padre all'età di 88 anni. Suo marito, il re Abd Allah II, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale.