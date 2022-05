Falsi ricavi per ottenere i contributi Covid - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 31 maggio 2022) La titolare di una pizzeria in città e il marito sono stati denunciati. I finanzieri gli hanno sequestrato 23.500 euro e un'auto di ... Leggi su lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) La titolare di una pizzeria in città e il marito sono stati denunciati. I finanzieri gli hanno sequestrato 23.500 euro e un'auto di ...

Pubblicità

News24_it : Falsi ricavi per ottenere i contributi Covid - LA NAZIONE - blogsicilia : #notizie #sicilia Falsi ricavi per ricevere fondi Covid, sequestro in pizzeria Viareggio - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Falsi ricavi per ricevere fondi Covid, sequestro in pizzeria Viareggio - - BabboChiquita : @NackaSkoglund89 E la cosa preoccupante è che nonostante gli sponsor farlocchi, producevate debito per 140m. Al net… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Falsi ricavi per ricevere fondi Covid, sequestro in pizzeria Viareggio - -