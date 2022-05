Consiglio Ue | Draghi | Italia accontentata sul tetto al prezzo del gas | Viaggio di Salvini a Mosca? Il governo è e resta allineato a Ue e

(Di martedì 31 maggio 2022) Il nostro Paese 'non esce penalizzato dall'intesa sulle sanzioni. Anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno, e quindi saremo come tutti gli altri'

Il nostro Paese 'non esce penalizzato dall'intesa sulle sanzioni. Anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno, e quindi saremo come tutti gli altri'"È stato uneuropeo un po' lungo ma siamo abbastanza soddifatti dai risultati", dice il presidente del, Mario, nella conferenza stampa a conclusione del vertice Ue a ...Roma, 31 mag. (LaPresse) - "L'Eni ha spiegato molto bene perché può pagare e non evita le sanzioni. I russi hanno fatto delle condizioni di pagamento diversi.finora siamo stati abbastanza bravi a trovarli nel bilancio e spero di restare altrettanto bravo. Ma non ho obiezioni ideologiche di fondo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in ...