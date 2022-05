Bambini ustionati, il nonno: “Sconvolto, la mia nipotina via con l’ambulanza” (Di martedì 31 maggio 2022) Osio Sopra. “Guardi, non so nulla delle condizioni di mia nipote. Mi auguro solo che sia una cosa di poco conto. Appena ho saputo del fatto, sono corso qui”. Comincia così il racconto del nonno della bambina più piccola rimasta coinvolta lunedì mattina nel ritorno di fiamma che ha coinvolto cinque Bambini della scuola dell’infanzia parastatale San Zeno: sul suo volto la concitazione degli attimi, la paura del non sapere, la preoccupazione per le condizioni di salute della piccola. Tutto questo e molto altro nelle espressioni dell’uomo che, come tanti altri nonni, assalito dall’ansia e dal terrore, ha corso verso il cancello della scuola Montessori. Lo avvicinano tutti, e non solo giornalisti e curiosi, ma soprattutto i genitori dei compagni di classe che, appena arrivati, vogliono capire meglio cosa è successo. “Cosa è successo?”, “Ma è vero che ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022) Osio Sopra. “Guardi, non so nulla delle condizioni di mia nipote. Mi auguro solo che sia una cosa di poco conto. Appena ho saputo del fatto, sono corso qui”. Comincia così il racconto deldella bambina più piccola rimasta coinvolta lunedì mattina nel ritorno di fiamma che ha coinvolto cinquedella scuola dell’infanzia parastatale San Zeno: sul suo volto la concitazione degli attimi, la paura del non sapere, la preoccupazione per le condizioni di salute della piccola. Tutto questo e molto altro nelle espressioni dell’uomo che, come tanti altri nonni, assalito dall’ansia e dal terrore, ha corso verso il cancello della scuola Montessori. Lo avvicinano tutti, e non solo giornalisti e curiosi, ma soprattutto i genitori dei compagni di classe che, appena arrivati, vogliono capire meglio cosa è successo. “Cosa è successo?”, “Ma è vero che ...

