Anpi | addio a Carlo Smuraglia | il presidente emerito è morto a 99 anni

UnioneSarda : #Milano - Addio a #CarloSmuraglia, presidente onorario dell’#Anpi ed ex parlamentare - Paolonik_ : RT @LaStampa: Addio a Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi: “Il suo nome resterà nella storia” - ADM_assdemxmi : RT @CittaMetroMi: Addio Carlo Smuraglia La #CittàMetropolitanadiMilano esprime cordoglio per la morte di Carlo Smuraglia, presidente onora… - LaStampa : Addio a Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi: “Il suo nome resterà nella storia” - rossellaronconi : Addio al partigiano #CarloSmuraglia -

Il presidente emerito dell', Carlo Smuraglia, è morto a 99 anni a Milano. Lo annunciano i suoi compagni dell'tramite le proprie pagine social. 'Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata ...Tutta l', nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti". Partigiano, poi avvocato e ...È morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Era nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. Partigiano, poi avvocato e docente, ...È morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Ad agosto avrebbe compiuto 99 anni. A dare l’annuncio della sua morte è stata la stessa segreteria naziona ...