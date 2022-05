Ambra Angiolini | spunta l’amante di Allegri | finalmente tutta la verità

Leggi su kronic

(Di martedì 31 maggio 2022)lasulla presunta amante di: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda A soli quindici anni è riuscita a conquistare le scene con la rubrica Il gioco dello Zainetto all’interno del format più seguito degli anni Novanta, Non è la Rai: stiamo parlando di lei,. La donna, dopo il successo raggiunto ha deciso di approfondire la parte della recitazione divenendo una bravissima e amatissima attrice. Ella ha recitato in Perla vita, La notte più lunga dell’anno, Al posto tuo, La scelta e 7 minuti. curiosità (foto web)La giovanissimaè stata scoperta da Gianni Boncompagni nella trasmissione Bulli e Pupe in cui venne scritturata come ragazza che sapesse ...