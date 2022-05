Alcaraz-Zverev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev si sfideranno nei quarti di finale del Roland Garros 2022. I due s’incontrano per la quarta volta in carriera. Il tedesco si è aggiudicato i primi due scontri diretti andati in scena durante la scorsa stagione. Ad inizio maggio, tuttavia, ha racimolato solamente quattro game nell’ultimo atto della finale del Masters 1000 di Madrid. Il diciannovenne spagnolo, dopo aver annullato un match point al secondo turno contro il connazionale Ramos, ha ritrovato il consueto spirito di demolizione contro lo statunitense Korda ed il russo Kachanov, entrambi tramortiti in tre set. Alcaraz partirà nettamente con i favori del pronostico. Anche il suo avversario si è trovato ad un passo dalla sconfitta nella sua seconda uscita contro l’argentino Baez. In generale ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Carlosed Alexandersi sfideranno nei quarti di finale del. I due s’incontrano per la quarta volta in carriera. Il tedesco si è aggiudicato i primi due scontri diretti andati in scena durante la scorsa stagione. Ad inizio maggio, tuttavia, ha racimolato solamente quattro game nell’ultimo atto della finale del Masters 1000 di Madrid. Il diciannovenne spagnolo, dopo aver annullato un match point al secondo turno contro il connazionale Ramos, ha ritrovato il consueto spirito di demolizione contro lo statunitense Korda ed il russo Kachanov, entrambi tramortiti in tre set.partirà nettamente con i favori del pronostico. Anche il suo avversario si è trovato ad un passo dalla sconfitta nella sua seconda uscita contro l’argentino Baez. In generale ...

