Viktor Orban: mancato accordo su embargo colpa della Commissione (Di lunedì 30 maggio 2022) Prima giornata del vertice straordinario Ue dedicato alle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, niente accordo sull'embargo sul petrolio, benché in tono minore, che molti leader Ue ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Prima giornata del vertice straordinario Ue dedicato alle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, nientesull'sul petrolio, benché in tono minore, che molti leader Ue ...

Advertising

Maryljacb : RT @colonnelloedi: Ma in realtà, chi altro può essere quella persona, se non il presidente dell'Ucraina, che sta per iniziare a bruciare li… - colonnelloedi : Ma in realtà, chi altro può essere quella persona, se non il presidente dell'Ucraina, che sta per iniziare a brucia… - simonamancini24 : RT @SenatoriPD: Sulle sanzioni alla #Russia da parte dell’Unione Europea il primo ministro ungherese Viktor #Orban continua a mantenere il… - SenatoriPD : Sulle sanzioni alla #Russia da parte dell’Unione Europea il primo ministro ungherese Viktor #Orban continua a mante… - betc0in : RT @davcarretta: ??Viktor Orban: 'In questo momento non c'è nessun compromesso, non c'è nessun accordo' sull'embargo sul petrolio. E accusa… -