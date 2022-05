VIDEO | Calciomercato, Scudetto, rinnovi e cessioni. Il meglio della conferenza di De Laurentiis (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha parlato oggi in conferenza stampa nel corso della presentazione del Ritiro di Castel Di Sangro 2022. Il presidente del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e si sono toccati diversi argomenti. Dalle conferme di alcune voci di mercato fino ai rinnovi e anche un passaggio sullo Scudetto. Questo il meglio della conferenza di Aurelio De Laurentiis. #deLaurentiis #adl #sscnapoli #Calciomercatonapoli #napoli #forzanapoli Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio Deha parlato oggi instampa nel corsopresentazione del Ritiro di Castel Di Sangro 2022. Il presidente del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e si sono toccati diversi argomenti. Dalle conferme di alcune voci di mercato fino aie anche un passaggio sullo. Questo ildi Aurelio De. #de#adl #sscnapoli #napoli #napoli #forzanapoli

Advertising

SkySport : Juventus, avanti su Pogba e Di Maria. Si tratta rinnovo De Ligt: le news di mercato. Video #SkySport… - LAROMA24 : Altre parole del CEO dell'#Inter #Marotta su #Dybala:'La speranza è che possa giocare con noi' #calciomercato ??… - BBilanShit : RT @sportli26181512: Marotta: 'Dispiaciuti per l'addio di Perisic, ma il futuro non ci spaventa. Mercato? Serve creatività, su Dybala e Luk… - sportli26181512 : Marotta: 'Dispiaciuti per l'addio di Perisic, ma il futuro non ci spaventa. Mercato? Serve creatività, su Dybala e… - cmdotcom : #Marotta: 'Dispiaciuti per l'addio di #Perisic, ma il futuro non ci spaventa. Mercato? Serve creatività, su #Dybala… -