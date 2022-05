Vaiolo delle scimmie | 257 casi confermati La nuova analisi dell' Oms

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 120 quelli sospetti. Ma il conteggio, nei 23 stati in cui è stato segnalato e che non sono endemici per il virus, potrebbe essere destinato ad aumentare: per l'Organizzazione Mondialea Sanità il livello di rischio è moderato

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato In base agli ultimi dati diffusi, relativi al 26 maggio, sono stati 257 i casi confermati, in laboratorio, di vaiolo delle scimmie, con 120 circa giudicati sospetti dalle autorità sanitarie e nessun decesso rilevato. Ma secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui comunque la trasmissione all'uomo resta moderata, il conteggio potrebbe essere destinato ad aumentare. Sono 120 quelli sospetti. Ma il conteggio, nei 23 stati in cui è stato segnalato e che non sono endemici per il virus, potrebbe essere destinato ad aumentare: per l'Organizzazione Mondiale della Sanità... Mentre il mondo è ancora alle prese con la pandemia da Covid-19, non si placa l'allarme legato al vaiolo delle scimmie. Al 26 maggio, secondo l'ultimo report dell'Organizzazione mondiale della sanità...