"Sono gay". E i genitori lo pestano a sangue (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ragazzo romeno di 15 anni ha fatto outing davanti ai genitori. Il padre e la madre lo hanno picchiato a turno, usando anche una cinta. Il giovane li ha denunciati. Alla prima udienza del processo non si Sono presentati Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ragazzo romeno di 15 anni ha fatto outing davanti ai. Il padre e la madre lo hanno picchiato a turno, usando anche una cinta. Il giovane li ha denunciati. Alla prima udienza del processo non sipresentati

Advertising

GiovaQuez : Simonyan: 'Da noi era proibito anche solo parlare di gay mentre oggi in occidente lanciato Barbie transgender, ques… - SimoneAlliva : Si scrive Famiglie omogenitoriali non ?F?a?m?i?g?l?i?e? ?g?a?y? Cosa significa famiglie gay? Che tutti i componen… - fanpage : “Chi abortisce è un'assassina, i gay sono un problema'. @SaverioTommasi è stato alla manifestazione 'Per la vita' a… - DEMartema : @repubblica scuse che vanno a braccetto con quelle del tipo: “ho tanti amici gay e sono intelligenti e simpatici” o… - OngaroIvor : @marikaconlk @Texosexxo Sono gay zoccola escort troia BAGASHA =puttana -