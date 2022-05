Silvia Toffanin, è arrivata la fine: si sapeva che prima o poi sarebbe successo (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvia Toffanin non può fare nulla, se non quella di accettare la dura realtà. Anche lei deve mettere la parola fine Per Silvia Toffanin è arrivato finalmente il momento delle ferie. Il 28 maggio è andata in onda l’ultima puntata di Verissimo. Ma ora cosa ne sarà del futuro della compagna di Piersilvio Berlusconi? Per lei, infatti, compare la parole fine. Ma cerchiamo di capirci di più. Silvia Toffanin è la celebre conduttrice della trasmissione Verissimo. Molto vicina ad un nome importantissimo e forte nell’azienda Mediaset, quello di Piersilvio Berlusconi, la donna è consapevole che la loro relazione è fortissima e vera. Nonostante la sua vita privata accanto ad uno degli uomini più influenti d’Italia, la ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 30 maggio 2022)non può fare nulla, se non quella di accettare la dura realtà. Anche lei deve mettere la parolaPerè arrivato finalmente il momento delle ferie. Il 28 maggio è andata in onda l’ultima puntata di Verissimo. Ma ora cosa ne sarà del futuro della compagna di Piersilvio Berlusconi? Per lei, infatti, compare la parole. Ma cerchiamo di capirci di più.è la celebre conduttrice della trasmissione Verissimo. Molto vicina ad un nome importantissimo e forte nell’azienda Mediaset, quello di Piersilvio Berlusconi, la donna è consapevole che la loro relazione è fortissima e vera. Nonostante la sua vita privata accanto ad uno degli uomini più influenti d’Italia, la ...

