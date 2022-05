**Sicilia: Letta, 'faremo primarie di coalizione'** (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Siamo qui insieme con una coalizione a cui oggi noi diamo grande importanza. E' la coalizione che porterà Franco a fare il sindaco di Messina. E' la coalizione che nelle prossime settimane farà le primarie e insieme sceglierete la prossima o il prossimo presidente della regione Sicilia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Messina con il candidato sindaco Domenico Franco. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Siamo qui insieme con unaa cui oggi noi diamo grande importanza. E' lache porterà Franco a fare il sindaco di Messina. E' lache nelle prossime settimane farà lee insieme sceglierete la prossima o il prossimo presidente della regione Sicilia". Così il segretario del Pd, Enrico, a Messina con il candidato sindaco Domenico Franco.

