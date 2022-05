Roma, il rinforzo dalla Norvegia (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo la vittoria della Conference League, la Roma si sta concentrando sul mercato in cerca di nuovi rinforzi. Uno dei nomi più caldi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo la vittoria della Conference League, lasi sta concentrando sul mercato in cerca di nuovi rinforzi. Uno dei nomi più caldi...

Advertising

CalcioPillole : Stando a quanto riferito da 'The Sun', la #Roma pensa a #Bellerin come rinforzo. Il laterale è reduce da un'ottima… - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Roma, il primo rinforzo per la prossima stagione potrebbe arrivare dal #BodoGlimt: si avvicina #Solbakken ?? Le ultim… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Roma, il primo rinforzo per la prossima stagione potrebbe arrivare dal #BodoGlimt: si avvicina #Solbakken ?? Le ultim… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Un rinforzo per reparto in casa Roma - PeriodicoDaily Sport #roma #calciomercato @lavocedelduke - LeBombeDiVlad : ???? #Roma, il primo rinforzo per la prossima stagione potrebbe arrivare dal #BodoGlimt: si avvicina #Solbakken ?? Le… -