(Di lunedì 30 maggio 2022) Nella giornata di domani verrà diffuso ildella nuova versionedi, ecco undel progetto realizzato per Disney+. Undel, in arrivo prossimamente su Disney+, annuncia che domani verrà presentato il primo. Il brevissimo video mostra Geppetto esprimere un desiderio e alcune immagini del Grillo Parlante, della Fata Turchina e del piccolo protagonista. Il progetto diretto da Robert Zemeckis propone una nuova versione del classico d'animazione, riportando sul piccolo schermo in versionela storia del burattino di legno che cerca di diventare un bambino vero. Il ...

Advertising

Movieplayer.it

sta per mostrarsi con un teaser trailer e, nell'attesa, ecco unfilmato che solletica un po' la nostra ...Unteaser del film, in arrivo prossimamente su Disney+, annuncia che domani verrà presentato il primo trailer. Il brevissimo video mostra Geppetto esprimere un desiderio e alcune ... Pinocchio: un breve teaser del film live-action in attesa del trailer Nella giornata di domani verrà diffuso il trailer della nuova versione live-action di Pinocchio, ecco un breve teaser del progetto realizzato per Disney+. Un breve teaser del film Pinocchio, in arrivo ...Pinocchio sta per mostrarsi con un teaser trailer e, nell'attesa, ecco un breve filmato che solletica un po' la nostra curiosità.