“Non dovevi farlo, scorretta”. Caos all’Isola dei Famosi, tutti contro Lory: il gesto che fa arrabbiare tutti (Di lunedì 30 maggio 2022) Lory Del Santo fa infuriare i naufraghi. all’Isola dei Famosi ogni giorno è una battaglia per la conquista del cibo. E le tensioni tra i vip sono già arrivate al limite. Giusto pochi giorni fa Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo hanno dato vita ad un’accesa discussione. Dopo che l’attore è intervenuto mettendosi in mezzo a un battibecco tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, Lory ci è andata giù pesante con lui. “Un uomo vero – le parole di Lory Del Santo all’indirizzo di Nicolas – quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente… Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare, se è un vero amico ti dà il tempo di riflettere”. Ora, comunque, i naufraghi attendevano la ricompensa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)Del Santo fa infuriare i naufraghi.deiogni giorno è una battaglia per la conquista del cibo. E le tensioni tra i vip sono già arrivate al limite. Giusto pochi giorni fa Nicolas Vaporidis eDel Santo hanno dato vita ad un’accesa discussione. Dopo che l’attore è intervenuto mettendosi in mezzo a un battibecco tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi,ci è andata giù pesante con lui. “Un uomo vero – le parole diDel Santo all’indirizzo di Nicolas – quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente… Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare, se è un vero amico ti dà il tempo di riflettere”. Ora, comunque, i naufraghi attendevano la ricompensa ...

