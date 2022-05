Milan | Gazidis | “Futuro? Resto sicuramente Maldini? Combinazione vincente Sulla cessione del club…”

Advertising

cmdotcom : #Gazidis: 'Tornati in alto, la gente non ci credeva. #Maldini porta valori del Milan. Continuità e sostenibilità an… - Gazzetta_it : Gazidis: “Abbiamo riportato ‘indietro’ il Milan. La gente diceva che era impossibile...” - cmdotcom : Il presidente del #Milan, #Scaroni ai giornalisti: 'Sono fortunato ad essere il presidente di questo Milan. Non h… - sportli26181512 : Gazidis: 'La vera Super League è la Premier League. Se non facciamo nulla il calcio sarà lì': Nella sua intervista… - DanyRoss70 : RT @mirkonicolino: #Gazidis, ad #Milan a #TheGuardian: 'All’#Arsenal mi sono opposto con veemenza alla #Superlega e l’ho bloccata, perché l… -

Commenta per primo Nel corso dell'intervista al The Guardian, Ivanparla di Paolo Maldini: 'La nostra nuova visione era quella di trovare giocatori che non ...ha impregnati dei valori del. ...- L' Amministratore Delegato del, Ivan, ha parlato ai microfoni del ' The Guardian ', raccontando ed esprimendo tutta la sua soddisfazione per il gigantesco traguardo ...Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha parlato, ai microfoni del The Guardian, del Milan e dei progetti della squadra lombarda: “L’obiettivo è quello di non fermarci in Italia: vogliamo tornare competitivi ...Nella sua intervista al The Guardian, il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato anche della Superlega: "La vera Super League è la Premier League, che ha un pubblico globale e si sta allontanando ...