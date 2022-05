I russi hanno distrutto le armi italiane date all'esercito di Kiev (Di lunedì 30 maggio 2022) Alcune postazioni dell'esercito ucraino con obici forniti dall'Italia sono state distrutte dalle forze russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca che mostra un video di un drone. Stando al ministero, obici da 155 mm sono stati... Leggi su today (Di lunedì 30 maggio 2022) Alcune postazioni dell'ucraino con obici forniti dall'Italia sono state distrutte dalle forze russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca che mostra un video di un drone. Stando al ministero, obici da 155 mm sono stati...

