Highlights Olimpia Milano-Sassari 91-82, gara-2 semifinali playoff Serie A1 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 30 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Al Mediolanum Forum va in scena una sfida dall’altissimo tasso tecnico e soprattutto emotivo, sicuramente la partita più bella da vedere delle prime quattro di queste semifinali. I sardi, chiamati a riscattare una prima gara sottotono, risorgono con Bendzius e Logan, oltre al solito Bilan, arrivando al +8 a metà partita; ma Milano aumenta la propria percentuale dall’arco e, con un Sergio Rodriguez ispiratissimo, ribaltano il tutto fino al 91-82 che vuol dire primo match point al PalaSerradimigni ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilcon glidi AX Armani Exchange-Banco di Sardegna, sfida valida come-2 delledeidellaA1di basket. Al Mediolanum Forum va in scena una sfida dall’altissimo tasso tecnico e soprattutto emotivo, sicuramente la partita più bella da vedere delle prime quattro di queste. I sardi, chiamati a riscattare una primasottotono, risorgono con Bendzius e Logan, oltre al solito Bilan, arrivando al +8 a metà partita; maaumenta la propria percentuale dall’arco e, con un Sergio Rodriguez ispiratissimo, ribaltano il tutto fino al 91-82 che vuol dire primo match point al PalaSerradimigni ...

