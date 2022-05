F1 | la ‘profezia’ di Enzo Ferrari | “La sfortuna non esiste | esiste solo l’incapacità dell’uomo di fare o prevedere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Dal sogno all’incubo”, parte II. Protagonisti Charles Leclerc e la Scuderia, stavolta sul palcoscenico di Montecarlo, solamente una settimana dopo l’opera originaria andata in scena a Barcellona. A Montmelò era stata la power unit della vettura numero 16 a rovinare la domenicasta. Nel Principato di Monaco tutto è nato da un fattore esterno, ovverosia la pioggia, ma il Cavallino Rampante ci ha messo tanto del suo. In condizioni di asciutto la F1-75 era indiscutibilmente la vettura più performante, lo si è visto sabato, quando ogni cosa è andata alla perfezione con Leclerc in pole position e Carlos Sainz a “coprirgli le spalle” al suo fianco in prima fila. Il meteo, però, non può essere comandato e rappresenta una variabile impazzita. Il caso ha voluto che una perturbazione si abbattesse su Montecarlo proprio nell’imminenza della gara. ...