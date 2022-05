Dodicenne fa coming out | i compagni la coprono di insulti | “Lesbica | impiccati”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Una ragazza di soli 12 anni ha fatto “l’errore” di fareout, confessandosi a una sua compagna di classe e per questo finendo nel mirino degli altri studenti. Una storia di un’omofobia precoce che è sfociata, purtroppo, con l’autolesionismo da parte della. Vi raccomandiamo... Dopo l'Ungheria, anche in Romania arriva una legge contro la "propaganda LGBTQ+" Questa è la storia di Giorgia, nome fittizio che la ragazza ha chiesto di usare quando ha parlato della sua esperienza a La Stampa. Lafrequenta la prima media in Lombardia, suona l’ukulele, la chitarra, il sax e si dedica al teatro nel tempo libero. È bastato però un messaggio a far scatenare contro di lei tutta la ferocia dei suoi coetanei, che l’hanno insultata fino a spingerla a farsi del ...

