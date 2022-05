“Distrutto sito con artiglieria arrivata dall’Italia”

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 30 maggio 2022) Un’esplosione tra gli alberi inquadrata dall’alto, molto probabilmente da un drone, in una zona non precisata dell’Ucraina ma che non dovrebbe essere lontana dal fronte del Donbass. É questo il contenuto di un video di dodici secondi diffuso, alle ore 11:56, sul canale Telegram del ministero della difesa russo. Nella didascalia un chiaro riferimento al InsideOver.