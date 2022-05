(Di lunedì 30 maggio 2022) Rocco, patron della Fiorentina, ha parlato della situazione societaria delai microfoni de La Repubblica Rocco, patron della Fiorentina, ha parlato della situazione societaria delai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni: «Bravissima persona, ha lavorato anche nel mio settore, ho avuto a che fare con lui quando ha organizzato una piattaforma via cavo. Però, pero… voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice cheilper 1,3 miliardi… quelli non sonosuoi, lui fa ilcon i». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...rabbia diDella situazione ha parlato anche il presidente della Fiorentina Rocco, ... Pugnoda parte del patron americano, non nuovo a telenovele del genere. L'agente di Torreira, ...Il "caso Torreira" e le minaccesi è soffermato anche sulla vicenda legata al ... Io sarò piùe mi accanisco. Non voglio parlare di mercato, resterà nella Fiorentina quello che è successo. ... Commisso duro su Cardinale: «Compra il Milan e si fa bello con i soldi degli altri» Rocco Commisso ha parlato della situazione contrattuale di Lucas Torreira facendo un paragone con l'incresciosa situazione Gattuso.Il centrocampista uruguaiano, che aveva sofferto molto per la morte della madre, si è rilanciato con Italiano. Ma è scontro fra il suo entourage e il club viola per il riscatto dall’Arsenal ...