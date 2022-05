Beffa canone Rai, cosa può accadere: la segnalazione (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ possibile esentarsi dal pagamento del tributo per il possesso del televisore. E’ necessario seguire la procedura Possedere un televisore in casa prevede l’imposizione di un tributo. Il canone Rai è l’imposta dovuta per il possesso di televisori o qualsiasi apparecchi dotati di sintonizzatore. Formalmente si tratta di un’imposta ma è una sorta di tassa implicita. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ possibile esentarsi dal pagamento del tributo per il possesso del televisore. E’ necessario seguire la procedura Possedere un televisore in casa prevede l’imposizione di un tributo. IlRai è l’imposta dovuta per il possesso di televisori o qualsiasi apparecchi dotati di sintonizzatore. Formalmente si tratta di un’imposta ma è una sorta di tassa implicita. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Gio0407 : @chetempochefa @RobertoBurioni @fabfazio @RaiTre Certo che pagare il canone Rai e Fazio per vedere Burioni che, in… - ierogamos : La beffa è pagare il canone @Radio1Rai per vedere i genuflessi intervistare il signor Gates che a me non rappresent… -