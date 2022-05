Advertising

Luxgraph : Assalto a Severodonetsk dal cielo e via terra.Guidato da Zhidkov, fedelissimo di Putin #corriere #news #2022… - GiusPecoraro : RT @Gianl1974: Nella direzione di Severodonetsk, il nemico sta conducendo operazioni d'assalto vicino a Severodonetsk, Toshkovka e Ustinovk… - BarereG : RT @Gianl1974: Nella direzione di Severodonetsk, il nemico sta conducendo operazioni d'assalto vicino a Severodonetsk, Toshkovka e Ustinovk… - CardelliAc : RT @Gianl1974: Nella direzione di Severodonetsk, il nemico sta conducendo operazioni d'assalto vicino a Severodonetsk, Toshkovka e Ustinovk… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Nella direzione di Severodonetsk, il nemico sta conducendo operazioni d'assalto vicino a Severodonetsk, Toshkovka e Ustinovk… -

Entrambi sono reduci dalla Siria Il cuore dell'offensiva russa è l', nell'Est del paese, come le avanguardie entrate in diversi quartieri. Lo scenario è doppio: i devastanti ...verso la resa. Situazione critica nella regione di Lugansk. Zelensky parla di '' e 'combattimenti in strada'. L'esercito russo è entrato in periferia e avanza verso il centro ...Il cuore dell’offensiva russa è l’assalto a Severodonetsk, nell’Est del paese, come le avanguardie entrate in diversi quartieri. Lo scenario è doppio: i devastanti bombardamenti uniti agli scontri in ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 30 maggio, 96esimo giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.La Russia continua la sua avanzata nel Donbass. La città ...