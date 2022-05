Valle d' Aosta la più virtuosa nella formazione dei dipendenti pubblici | ultima la Calabria

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Se si osservano da vicino i dati 2020 relativi alladeidel comparto funzioni locali, emergono differenze territoriali più marcate rispetto all'anno precedente. A evidenziarlo il Centro Studi Enti Locali (Csel) che, per Adnkronos, ha elaborato i dati del conto annuale riferiti al 2020, rilasciati dal ministero dell'Economia e delle finanze pochi giorni fa. La forbice si è ampliata notevolmente e vede ai due estremi idegli enti territoriali dellad', che hanno trascorso mediamente 3,16 giorni in aula, e quelli calabresi, fermi a quota 0,16. Si tratta di circa 1 ora e 28 minuti in un anno, praticamente l'equivalente della durata di un film. Si collocano al di sopra della ...