Vacanze in montagna: un luogo incantato tra i ghiacciai, la meta più emozionante dell'estate (Di domenica 29 maggio 2022) L'estate in montagna può sembrare una scelta controcorrente eppure è una decisione che può portare tanta soddisfazione: basta scegliere la meta giusta! La Thuile (Pixabay)L'Italia è famosa ovunque per il suo mare, le coste da rocciose a sabbiose regalano dei paradisi terrestri e l'estate diventa zona turistica più di tanti altri paesi. Le sue montagne però non sono da meno, per cui se ami la natura, se ami anche camminare per ore e scoprire posti nuovi, respirare aria fresca e fare escursioni, allora la montagna è sicuramente la meta turistica adatta a te per passare le ferie estive in modo alternativo. Dal Trentino fino al Veneto con l'Auronzo di Cadore, per poi arrivare in Valle D'Aosta e Courmayeur, scendendo poi in Abruzzo con il Gran Sasso: le scelte sono veramente tantissime.

