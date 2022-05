Una Vita: il matrimonio che non ti aspetti ad Acacias (Di domenica 29 maggio 2022) Una Vita, il matrimonio che non ti aspetti ad Acacias: ecco cosa succede nella soap in questo appuntamento domenicale del 29 maggio. Arrivano le anticipazioni per la puntata di Una Vita prevista per domenica 29 maggio; nonostante l’appuntamento sia più breve rispetto a quello del sabato, non mancheranno di certo le emozioni. Cosa succede nella soap: le anticipazioni per la puntata del 29 maggio (foto: Mediaset Play).Acaçias è pronta a festeggiare un matrimonio che desta molto scalpore ma anche gioia, mentre Genoveva porta avanti i suoi astuti piani e li mette uno contro l’altro; ecco le anticipazioni. Una Vita, il matrimonio che non ti aspetti ad Acacias: le anticipazioni del 29 maggio Anabel ha ... Leggi su formatonews (Di domenica 29 maggio 2022) Una, ilche non tiad: ecco cosa succede nella soap in questo appuntamento domenicale del 29 maggio. Arrivano le anticipazioni per la puntata di Unaprevista per domenica 29 maggio; nonostante l’appuntamento sia più breve rispetto a quello del sabato, non mancheranno di certo le emozioni. Cosa succede nella soap: le anticipazioni per la puntata del 29 maggio (foto: Mediaset Play).Acaçias è pronta a festeggiare unche desta molto scalpore ma anche gioia, mentre Genoveva porta avanti i suoi astuti piani e li mette uno contro l’altro; ecco le anticipazioni. Una, ilche non tiad: le anticipazioni del 29 maggio Anabel ha ...

Advertising

Tg3web : 48 anni dopo la strage fascista, a piazza della Loggia non ci sono solo i parenti di chi perse la vita, ma tutta un… - LucaBizzarri : @matteosalvinimi Ultimi giorni anche per votare su un'altra importante situazione, preferireste una vita felice e s… - Pontifex_it : Gli #anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai giovani. Li salvano da una conoscenza del mondo t… - thecoolmauri : RT @fabcet: Motocicletta 10hp Tutta cromata È tua se dici si Mi costa una vita Per niente la darei Ma ho il cuore malato E so che guarire… - verasibilio : trovandomi purtroppo incapace di essere più che una semplice spettatrice della vita -