TOP10 SETTIMANA: DON MATTEO, LA CHAMPIONS E L’EXPLOIT DI TV8 CON LA ROMA (Di domenica 29 maggio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 22 al 28 maggio 2022.In vetta nella SETTIMANA 22-28 maggio troviamo Don MATTEO che occupa sia la prima che la terza posizione. In mezzo troviamo Liverpool-Real Madrid con oltre 6 milioni di telespettatori. Ottimi ascolti per la partita della ROMA su Tv8.Rai1 si conferma la prima scelta dei telespettatori con il 18,16% di share nelle 24 ore a fronte del 17,74% di Canale 5. In prima serata vince sempre l’ammiraglia Rai: 21,14% di share contro il 16,33% dell’ammiraglia Mediaset. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1 Don MATTEO (gi)6.186.000 #2Canale 5Liverpool-Real Madrid6.090.000 #3Rai1 Don ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 29 maggio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna ladal 22 al 28 maggio 2022.In vetta nella22-28 maggio troviamo Donche occupa sia la prima che la terza posizione. In mezzo troviamo Liverpool-Real Madrid con oltre 6 milioni di telespettatori. Ottimi ascolti per la partita dellasu Tv8.Rai1 si conferma la prima scelta dei telespettatori con il 18,16% di share nelle 24 ore a fronte del 17,74% di Canale 5. In prima serata vince sempre l’ammiraglia Rai: 21,14% di share contro il 16,33% dell’ammiraglia Mediaset. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1 Don(gi)6.186.000 #2Canale 5Liverpool-Real Madrid6.090.000 #3Rai1 Don ...

