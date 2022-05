Sacchi: Ancelotti ha fatto un capolavoro, è una vittoria di sacrificio, umiltà, modestia ed esperienza (Di domenica 29 maggio 2022) “Ancelotti ha fatto un capolavoro. Non era tra i favoriti in questa Champions League e invece ha avuto il coraggio e la forza di vincerla”. Lo scrive, sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi. Il Real Madrid non era la squadra più forte, “ma ha dimostrato di essere il gruppo che aveva più spirito di sacrificio, più umiltà, più modestia e più esperienza”. La saggezza del suo allenatore è stata fondamentale. Sapeva che il Liverpool aveva speso molte energie per la Premier League ed ha deciso di partire in modo prudente, lasciando il gioco alla squadra di Klopp, per farla sfogare e stancare. “È stato un allenatore tattico che, conoscendo le forze dei suoi ragazzi e quelle del nemico ed essendo conscio di non potersela giocare sul piano del ritmo e della ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) “haun. Non era tra i favoriti in questa Champions League e invece ha avuto il coraggio e la forza di vincerla”. Lo scrive, sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo. Il Real Madrid non era la squadra più forte, “ma ha dimostrato di essere il gruppo che aveva più spirito di, più, piùe più”. La saggezza del suo allenatore è stata fondamentale. Sapeva che il Liverpool aveva speso molte energie per la Premier League ed ha deciso di partire in modo prudente, lasciando il gioco alla squadra di Klopp, per farla sfogare e stancare. “È stato un allenatore tattico che, conoscendo le forze dei suoi ragazzi e quelle del nemico ed essendo conscio di non potersela giocare sul piano del ritmo e della ...

