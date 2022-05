"Questa è una idiozia": Renzi va all'assalto di Orsini in diretta. E lui reagisce così, Giletti senza parole (Di domenica 29 maggio 2022) Scintille tra Matteo Renzi e il professor Alessandro Orsini a Non è l'Arena il tak show condotto da Massimo Giletti. L'ex premier ha attaccato in modo chiaro Orsini per alcune sue frasi del passato: "Orsini ha detto più volte che Draghi è il Lukashenko di Biden, Questa è una grande idiozia". parole di fuoco che hanno lasciato attonito il professor Orsini che in collegamento ha ascoltato Renzi senza parlare. Poi Giletti, dopo una lunga intervista, ha congedato Renzi chiedendogli un confronto in futuro, magari in studio, proprio con Orsini. Quando il premier ha lasciato lo studio, Giletti ha dato la parola a Orsini. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Scintille tra Matteoe il professor Alessandroa Non è l'Arena il tak show condotto da Massimo. L'ex premier ha attaccato in modo chiaroper alcune sue frasi del passato: "ha detto più volte che Draghi è il Lukashenko di Biden,è una grande".di fuoco che hanno lasciato attonito il professorche in collegamento ha ascoltatoparlare. Poi, dopo una lunga intervista, ha congedatochiedendogli un confronto in futuro, magari in studio, proprio con. Quando il premier ha lasciato lo studio,ha dato la parola a. ...

