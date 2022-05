Più auto che patenti | Roma resta nella morsa del traffico

Leggi su agi

(Di domenica 29 maggio 2022) AGI - I clacson ancora prima del caffé.è ostaggio delleprivate, una flotta di 1,7 milioni di mezzi. Si stringe ladelsulla Capitale: ci sono più vetture che(le 'tessere' si fermano a circa 1,5 milioni). Soste selvagge, manutenzioni delle strade, cantieri, invasione delle preferenziali e un trasporto pubblico non all'altezza: è la tempesta perfetta che rende, spesso, le stradene un imbuto. Lo spazio fisico per i parcheggi è finito Troppi mezzi rimangono fermi ai lati delle careggiate in attesa di riaccendere il motore. "A breve ci saranno provvedimenti seri, coraggiosi e tosti per disincentivare l'uso diprivate quando non è necessario", annuncia all'AGI, l'assessore comunale alla Mobilità, Eugenio Patanè. "Su 1,7 milioni ...