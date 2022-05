Pallamano: Conversano è Campione D’Italia! Il pareggio nel derby in gara-2 regala il titolo ai pugliesi (Di domenica 29 maggio 2022) Per la seconda volta consecutiva e per la settima volta nella sua storia Conversano ha vinto il Campionato di Serie A 2022 di Pallamano. La squadra di Alessandro Tarafino, dopo aver vinto gara-1 con margine, ha conquistato di nuovo il tricolore pareggiando 28-28 a casa della Junior Fasano, rendendosi protagonista di una splendida rimonta. Come si era ipotizzato alla vigilia, Fasano si è presentata in campo con l’atteggiamento giusto, facendo leva sul calorosissimo pubblico della Palestra Zizzi, giocandosi il tutto e per tutto arrivando addirittura a un proficuo +4 salvo poi essere raggiunta proprio nel secondo tempo. Dopo una prima frazione conclusa sul 16-15, Fasano ha ottenuto un parziale di 4-0 portandosi sul 20-15 nei primi cinque minuti di gioco. La risposta di Conversano non si fa però attendere, accorciando ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Per la seconda volta consecutiva e per la settima volta nella sua storiaha vinto il Campionato di Serie A 2022 di. La squadra di Alessandro Tarafino, dopo aver vinto-1 con margine, ha conquistato di nuovo il tricolore pareggiando 28-28 a casa della Junior Fasano, rendendosi protagonista di una splendida rimonta. Come si era ipotizzato alla vigilia, Fasano si è presentata in campo con l’atteggiamento giusto, facendo leva sul calorosissimo pubblico della Palestra Zizzi, giocandosi il tutto e per tutto arrivando addirittura a un proficuo +4 salvo poi essere raggiunta proprio nel secondo tempo. Dopo una prima frazione conclusa sul 16-15, Fasano ha ottenuto un parziale di 4-0 portandosi sul 20-15 nei primi cinque minuti di gioco. La risposta dinon si fa però attendere, accorciando ...

