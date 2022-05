Napoli, 19enne si fidanza con donna di 76 anni e le chiede di sposarlo. Si scatenano i commenti: “Potrebbe essere la tua bisnonna” ma la verità è un’altra (Di domenica 29 maggio 2022) “Potrebbe essere la tua bisnonna”, “Mia nonna a confronto è una ragazzina”. Come sempre, il popolo del web, i cosiddetti “leoni da tastiera”, non ha risparmiato le critiche e la notizia ha fatto presto il giro del mondo, spopolando sui media inglesi. Ma, come spesso accade, la realtà è ben diversa da ciò che si vede. Giusepppe D’Anna, ragazzo di 19 anni, ha chiesto alla sua fidanzata di 76 anni di sposarlo. Proprio così. Palloncini rossi e fiori, lui si è inginocchiato e le ha fatto la fatidica proposta, con l’immancabile anello con diamanti e il bacio appassionato. Il tutto immortalato e pubblicato su TikTok. Siamo a Napoli e la notizia di questa coppia con 56 anni di differenza sta facendo molto discutere: “La nostra promessa”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) “la tua”, “Mia nonna a confronto è una ragazzina”. Come sempre, il popolo del web, i cosiddetti “leoni da tastiera”, non ha risparmiato le critiche e la notizia ha fatto presto il giro del mondo, spopolando sui media inglesi. Ma, come spesso accade, la realtà è ben diversa da ciò che si vede. Giusepppe D’Anna, ragazzo di 19, ha chiesto alla suata di 76di. Proprio così. Palloncini rossi e fiori, lui si è inginocchiato e le ha fatto la fatidica proposta, con l’immancabile anello con diamanti e il bacio appassionato. Il tutto immortalato e pubblicato su TikTok. Siamo ae la notizia di questa coppia con 56di differenza sta facendo molto discutere: “La nostra promessa”, ...

AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Una ragazza di di 23 anni è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in una zona della movida sul lungomare di Castel… - VesuvioLive : Napoli, 19enne chiede la mano alla fidanzata 76enne: la verità in un video - rugiada71 : RT @FrancoScarsell2: Una ragazza di di 23 anni è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in una zona della movida sul lungomare di Castel… - FrancoScarsell2 : Una ragazza di di 23 anni è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in una zona della movida sul lungomare di Cas… - occhio_notizie : Promessa di matrimonio tra un 19enne e una 76enne: sono solo nipote e nonna che fanno un video su #TikTok |… -