-Liverpool-Real Madrid 0-1: Blancos campioni d'Europa per la quattordicesima volta (Di domenica 29 maggio 2022) . -Liverpool-Real Madrid 0-1. Con questo risultato i Blancos si laureano campioni d'Europa per la quattordicesima volta. Nella finale di Parigi, gli spagnoli si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Vinicius a metà della ripresa. Eroe della serata il portiere Courtouis che con le sue psrate ha difeso il vantaggio. Per il tecnico Ancelotti si tratta del 4 successo nella massima manifestazione continentale. Mai nessuno come lui. Liverpool-Real Madrid 0-1: cosa è accaduto? Dopo un quarto d'ora di studio, il Liverpool prende il sopravvento ma il Real Madrid ha dalla sua il portiere Courtouis che si oppone alla grande sul tiro di Mane' al limite ...

