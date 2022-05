I gas, la guerra, la tragedia: "l'inferno tossico" che uccise 600 persone (Di domenica 29 maggio 2022) Il 2 marzo 1944 un treno merci con più di 600 persone a bordo si arresta a Balvano, in una galleria sulle montagne lucane. I gas tossici sprigionati causeranno una tragedia di enorme portata Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 maggio 2022) Il 2 marzo 1944 un treno merci con più di 600a bordo si arresta a Balvano, in una galleria sulle montagne lucane. I gas tossici sprigionati causeranno unadi enorme portata

Advertising

Mov5Stelle : Chi pagherà gli effetti di questa guerra è l’Europa, non gli USA che sul gas avranno persino vantaggi economici aum… - MediasetTgcom24 : Putin a Draghi: Russia continuerà a fornire gas all'Italia - NicolaPorro : ?? L’attacco a Berlusconi perché dice la verità sulle sanzioni, il motivo per cui gli Usa non guadagnano dalla guerr… - ValotiRiccardo : Dopo le dichiarazioni di Cingolani ('continueremo a consumare gas russo per altri 2 anni') abbiamo quest'altra noti… - cordismei : RT @LaVeritaWeb: Frans Timmermans chiede il taglio dei consumi di gas per fiaccare Mosca. Eppure, quando Berlino ci stringeva accordi, era… -