Guerra in Ucraina, gli oligarchi russi corrono ai ripari: “Disattivano i localizzatori degli yacht per aggirare le sanzioni” (Di domenica 29 maggio 2022) Gli oligarchi russi cercano di evitare le sanzioni occidentali per i loro mega-yacht: disattivando il sistema di identificazione automatica (AIS) a bordo dell’imbarcazione, i miliardari impediscono di rendere nota l’esatta posizione dello yacht. In questo modo, li rendono “invisibili” e riescono così ad aggirare le sanzioni. Un’inchiesta della testata britannica The Observer ha rilevato che sono almeno sei i “super yacht” riconducibili a oligarchi russi che, dopo esser stati colpiti dalle sanzioni di Londra, “sono diventati invisibili” per i sistemi di localizzazione oceanica e, si legge, gli esperti hanno segnalato un aumento degli yacht che stanno disattivando l’AIS ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Glicercano di evitare leoccidentali per i loro mega-: disattivando il sistema di identificazione automatica (AIS) a bordo dell’imbarcazione, i miliardari impediscono di rendere nota l’esatta posizione dello. In questo modo, li rendono “invisibili” e riescono così adle. Un’inchiesta della testata britannica The Observer ha rilevato che sono almeno sei i “super” riconducibili ache, dopo esser stati colpiti dalledi Londra, “sono diventati invisibili” per i sistemi di localizzazione oceanica e, si legge, gli esperti hanno segnalato un aumentoche stanno disattivando l’AIS ...

Advertising

SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal processo farsa stile Norimberga - MariaCostaBonec : RT @GiusiFasano: Non si scappa dalla guerra senza gli amici #Ucraina - floyd2012 : RT @DiegoFusaro: Per salvare la Grecia non c'erano i danari. Ci sono però per armare l'Ucraina. Ecco l'essenza dell'Unione Europea, terribi… -