Gianluca Vacchi nella bufera dopo le accuse dell’ex colf e lui sui social decide di …

È finito al centro di una grossa polemica, o meglio di un grosso scandalo, il noto imprenditore Gianluca Vacchi in seguito alla denuncia sporta nei suoi confronti da una vecchia collaboratrice domestica. Polemica alla quale l'imprenditore non sembrerebbe aver risposto decidendo quindi di non intervenire pubblicamente sulla questione. Allo stesso tempo però Vacchi ha condiviso sui social i numerosi messaggi di affetto e stima ricevuti da parte dei fan. Gianluca Vacchi al centro della polemica Quello che doveva essere un momento d'oro per Gianluca Vacchi si sta rivelando in realtà tutt'altro. Il noto imprenditore Bolognese è stato ospite di Mara Venier nella trasmissione Domenica In la scorsa domenica, e ...

FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - stanzaselvaggia : I dipendenti di Gianluca Vacchi confezionano un video più ipnotico di quello di Dolce e Gabbana di scuse ai cinesi.… - SirDistruggere : Guardiamo il lato positivo, la colf di Gianluca Vacchi avrà superato di certo gli anta e quindi adesso sarà idonea… - Germana58984013 : RT @paradisoa1: Gianluca Vacchi,per stare in forma,gioca 4 ore a padel,ne dorme 2 in camera iperbarica e si immerge per 20 minuti in una va… - Marco32711897 : Gianluca Vacchi, nuove accuse da due dipendenti: “Mister Enjoy? Ci ha pagato in nero per più di dieci anni: ci deve… -