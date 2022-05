Classifica MotoGP, Mondiale 2022: Quartararo in testa, Bastianini a -28. Bagnaia accorcia a -41 (Di domenica 29 maggio 2022) Classifica Mondiale MotoGP 2022 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 122 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 1143. Enea Bastianini (Ducati) 94 4. Francesco Bagnaia (Ducati) 815. Johann Zarco (Ducati) 75 6. Alex Rins (Suzuki) 69 7. Brad Binder (KTM) 65 8. Jack Miller (Ducati) 63 9. Marc Marquez (Honda) 60 10. Joan Mir (Suzuki) 56 11. Miguel Oliveira (KTM) 50 12. Pol Espargarò (Honda) 40 13. Takaaki Nakagami (Honda) 38 14. Maverick Vinales (Aprilia) 37 15. Jorge Martin (Ducati) 3116. Luca Marini (Ducati) 31 17. Marco Bezzecchi (Ducati) 3018. Alex Marquez (Honda) 2019. Franco Morbidelli (Yamaha) 1920. Andrea Dovizioso (Yamaha) 8 21. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 8 22. Darryn Binder (Yamaha) 6 23. Remy Gardner (KTM) 3 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)1. Fabio(Yamaha) 122 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 1143. Enea(Ducati) 94 4. Francesco(Ducati) 815. Johann Zarco (Ducati) 75 6. Alex Rins (Suzuki) 69 7. Brad Binder (KTM) 65 8. Jack Miller (Ducati) 63 9. Marc Marquez (Honda) 60 10. Joan Mir (Suzuki) 56 11. Miguel Oliveira (KTM) 50 12. Pol Espargarò (Honda) 40 13. Takaaki Nakagami (Honda) 38 14. Maverick Vinales (Aprilia) 37 15. Jorge Martin (Ducati) 3116. Luca Marini (Ducati) 31 17. Marco Bezzecchi (Ducati) 3018. Alex Marquez (Honda) 2019. Franco Morbidelli (Yamaha) 1920. Andrea Dovizioso (Yamaha) 8 21. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 8 22. Darryn Binder (Yamaha) 6 23. Remy Gardner (KTM) 3 Foto:.com Press

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo l'#ItalianGP: Quartararo allunga in testa, risale Bagnaia - DelbonoRoberto : Pecco vince al #Mugello .. 2o Quartararo che limita al massimo la perdita di punti in classifica.. 3o ancora Aleix.… - stini76 : Comunque il fatto che in #motogp il campione in carica (e primo in classifica anche al momento attuale) sia… - streghetta52 : Classifica dei primi italiani: 1 Bagnaia 2 Bezzecchi 4 Marini 7 Bastianini 10 Di Giannantonio #MotoGP #ItalianGP - corsedimoto : LIVE MOTOGP - GP Mugello 2022 della classe MotoGP. Segui in diretta la gara con tempi, classifica e aggiornamenti… -