Bollo auto, la tassa regionale di proprietà: chi paga e le categorie, auto, regioni esenti (Di domenica 29 maggio 2022) Il Bollo auto impone l’obbligo del versamento in tempo. L’esonero è riservato solo ad una specie e ad alcune categorie preservate dallo Stato. Il Bollo auto si ripresenta puntualmente a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 29 maggio 2022) Ilimpone l’obbligo del versamento in tempo. L’esonero è riservato solo ad una specie e ad alcunepreservate dallo Stato. Ilsi ripresenta puntualmente a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

luciopapirio : @mariogiordano5 Sappiate che il bollo auto per il Lazio si prescrive in tre anni ma siccome erano scaduti e non era… - SartoniMirko : Porca troia, #Cravero come telecronista è più fastidioso del bollo auto. #LiverpoolVsRealMadrid #ChampionsLeagueFinal - MaurizioLoren12 : Volete scommettere che fanno intestare l auto ai vagabondi x non pagare il bollo? Da bravi italiani - Fioresimmi : @DeerEwan Per esempio Renzi ha creato la fatturazione elettronica e inoltre ha messo il, super evaso, canone tv in… - CrikkaTigerlily : A giugno devo pagare bollo e assicurazione auto Ciao soldi ciao ciao Oltre al viaggio a Porto ovviamente. -