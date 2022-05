Accoltellato da un albanese davanti ai turisti | terrore a Firenze

(Di domenica 29 maggio 2022) Unhaun gambiano a, in pieno giorno ee residenti; il sospetto degli inquirenti è che entrambi siano coinvolti nel sistema di spaccio di stupefacenti del capoluogo toscano

Advertising

graziellacesari : RT @ilgiornale: Un ventenne albanese è accusato di aver accoltellato due minorenni,per uno sguardo di troppo alla propria fidanzata. Dopo e… - ilgiornale : Un ventenne albanese è accusato di aver accoltellato due minorenni,per uno sguardo di troppo alla propria fidanzata… - TuttoSuRoma : Scontri a Tirana, accoltellato un agente e feriti nove tifosi italiani. Totti a pranzo con Premier albanese p… -

Un uomo è statoin una lite di strada a Firenze, ieri sera, nel piazzale di Porta al Prato, davanti ... La polizia ha identificato chi lo ha colpito, undi 28 anni, che al culmine ...Un uomo è statoin una lite di strada a Firenze, nella serata di ieri sabato 28 maggio, nel piazzale di ... La polizia ha identificato chi lo ha colpito, undi 28 anni, che al ...Un albanese ha accoltellato un gambiano a Firenze, in pieno giorno e davanti a turisti e residenti; il sospetto degli inquirenti è che entrambi siano coinvolti nel sistema di spaccio di stupefacenti d ...Sono stati denunciati per lesioni aggrevate i due uomini, un albanese e un gambiano, che ieri sera sono stati protagonisti di una lite di strada a Firenze sfociata in un aggressione nel piazzale di ...